Ilm-Kreis. Neujahrsfeuer, Nähkurse und Vorträge: In den kommenden Tagen ist im Ilm-Kreis wieder einiges los.

Weihnachtsbaumverbrennen in Elxleben, Dienstedt und Dornheim

Zum traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen wird am Samstag, 13. Januar, ab 16.30 Uhr auf den Waidrasen in Dienstedt eingeladen. Die Jugendfeuerwehr sammelt ausgediente Bäume gegen einen Obolus von 2 Euro ein. Für jeden gespendeten Baum gibt es einen Glühwein gratis. Anmeldung zur Baumabholung bis 12. Januar bei Jugendfeuerwehrwart Pierre Dittrich unter Telefon: 0157/87000712. Auch in Elxleben sammelt die Jugendfeuerwehr am Samstag ab 9.30 Uhr gegen eine Spende alte Weihnachtsbäume ein. Diese werden ab 17 Uhr im Sportpark Elxleben verbrannt. In Dornheim wird das Feuer am Samstag ab 18 Uhr am Sport- und Freizeitzentrum entfacht. Weihnachtsbäume, die den Flammen übergeben werden sollen, können einfach mitgebracht werden.

Neujahrsempfang für Senioren in Unterpörlitz

Zu einem gemütlichen Neujahrsempfang für die Seniorinnen und Senioren in Unterpörlitz lädt die Ortsteilbürgermeisterin Ute Oberhoffner gemeinsam mit der Seniorenbeauftragten Gerlinde Kaizik am Freitag, 12. Januar, um 14.30 Uhr ins Gemeindebüro, Kirchgasse 18, in Unterpörlitz ein. Interessierte sind herzlich willkommen.

Neujahrsfeuer in Geschwenda und Pennewitz

Ein Neujahrsfeuer mit Schauübungen der Jugendfeuerwehr veranstaltet der Feuerwehrverein Geschwenda am Samstag, 13. Januar, ab 17 Uhr auf dem Festplatz Kickelhähnchen. Abgeschmückte Weihnachtsbäume werden am Samstagvormittag vom Straßenrand eingesammelt. Auch auf dem Festplatz in Pennewitz wird am Samstag, 13. Januar, ab 18 Uhr ein Neujahrsfeuer entzündet. Weihnachtsbäume und Grünschnitt können am Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr an der gekennzeichneten Feuerstelle auf dem Festplatz abgeladen werden.

Nähkurs der Volkshochschule in Stadtilm

In einem neuen Nähkurs für Einsteiger und Fortgeschrittene ab Dienstag, 16. Januar, an der Volkshochschule in der Kastanienallee in Stadtilm sind noch Plätze frei. Vermittelt werden nicht nur Grundlagen im Umgang mit der Nähmaschine, sondern auch anspruchsvollere Projekte, wie Pullover oder Jacken. Der mehrteilige Kurs findet immer dienstags von 18 bis 21 Uhr statt. Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

Vortrag zu Hörminderungen in Arnstadt

Unter dem Titel „Hörminderung -- was steckt dahinter?“ referiert Sylvia Tresselt, Chefärztin der Klinik für HNO-Heilkunde der Ilm-Kreis-Kliniken, am Donnerstag, 18. Januar, um 15.45 Uhr in der Cafeteria der Ilm-Kreis-Kliniken, Bärwinkelstraße 33, in Arnstadt. Für Träger von Hörgeräten stehen zehn FM-Empfänger der Selbsthilfegruppe Hörgeschädigte Ilm-Kreis zur Verfügung.

