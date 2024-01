Ilm-Kreis. Der Internationale Austauschdienst bietet für Kinder und Jugendliche aus Arnstadt eine zweiwöchige Kinder- und Jugendreise nach England an.

Der Internationale Austauschdienst bietet in den kommenden Sommerferien eine zweiwöchige Kinder- und Jugendreise nach England an. Dafür werden auch 20 Plätze nach Thüringen vergeben. So können sich auch interessierte Jungen und Mädchen aus Arnstadt bewerben.

Die Reise beginnt laut einer Mitteilung der Veranstalter am 21. Juli. Ziel ist die Grafschaft Kent an der Südost-Küste Englands. Bei klarem Wetter ist es möglich, von den Kreidefelsen von Dover bis nach Frankreich zu sehen. Aufgrund seiner Vielzahl von Obstgärten und Hopfenfeldern wird Kent auch „Garten Englands“ genannt.

Die Gastgeber sind englische Familien mit gleichaltrigen Kindern, die sich viele Jahre für einige Wochen als Gasteltern zur Verfügung stellen und daher viel Erfahrung in diesem Bereich mitbringen. Im Kreis der Familie kann das Gastgeberland mit all seinen Besonderheiten hautnah kennengelernt werden.

In der örtlichen Schule findet täglich am Vormittag Sprachunterricht statt, um die Englischkenntnisse intensiv zu vertiefen und zu verbessern. An den Nachmittagen gibt es vielfältige Sportangebote, Strandfreizeiten und Ausflüge. Die Wochenenden werden mit Exkursionen und natürlich auch einem Besuch der britischen Hauptstadt London gefüllt

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollten zwischen elf und 18 Jahre sein sowie Grundkenntnisse der englischen Sprache haben. Wer mit dabei sein möchte, kann sich ab sofort mit einer formlosen Kurzbewerbung (in Deutsch oder Englisch) per E-Mail an: sommer@austauschdienst.de wenden. In der Mail vermerkt werden, sollten der Name, die Postadresse, das Alter und die Klassenstufe sowie das Stichwort „Englandsommer“ angegeben werden. Anschließend bekommt jeder Interessent und jede Interessentin ausführlichere Informationsunterlagen zugeschickt.

