Ilm-Kreis. Wort zur Wochenwende von Elke Rosenthal, Superintendentin des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Arnstadt-Ilmenau

Die Welt wartet auf gute Nachrichten. Eine ist schon da: Alles, was Ihr tut, geschehe in Liebe. Die Jahreslosung für 2024 – vor drei Jahren ausgewählt. Ein biblischer Satz wird vielen Menschen weltweit zum Motto, mit dem sie durchs Jahr gehen. Diesmal passt die Losung wie die Faust aufs Auge. Denn Liebe fehlt uns am meisten.