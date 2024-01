Ilm-Kreis. Maria Hochberg hortet Bastelmaterial

Verwirrung und Ahnungslosigkeit. Das sind die Grundprinzipien in der Eltern-Whatsapp-Gruppe der Klasse 2a. Die Kinder erzählen, was sie zum Basteln mit in die Schule bringen sollen, wobei jedes eine andere Version der Geschichte mit nach Hause bringt.