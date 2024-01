Gräfenroda. Ein Ort für Bildung und Erholung sowie Spiel und Freude in Trägerschaft des Skivereins Eintracht Frankenhain

Die Gräfenrodaer Jugendherberge „Olga Benario“ liegt malerisch gelegen am Ortsausgang Richtung Gehlberg. Seit 2008 ist der Skiverein Eintracht Frankenhain e.V. freier Träger, der sie seit 2021 auch selbst bewirtschaftet. In dem denkmalgeschützten Fachwerkhaus konnte dank der finanziellen Unterstützung durch Fördermittel aus dem Programm der Dorferneuerung sowie der Gemeinde Geratal im Jahr 2021 das Brandschutzkonzept umgesetzt und ein zweiter Rettungsweg eingerichtet werden. Im Jahr 2022 wurden im denkmalgeschützten Haus die Fenster durch neue Holzfenster ersetzt. Neben dem Biathlon-Sport und der Ausbildung der Kinder im Talentleistungszentrum in Frankenhain ist die Jugendherberge eine Herzensangelegenheit des Vereins. Viele Vereinsmitglieder unterstützen durch ehrenamtliche Arbeit und mit handwerklichem Geschick dieses Haus.