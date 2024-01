Ilm-Kreis. Tanzstunden, Nähkurs und Gedenkveranstaltung: Im Ilm-Kreis wird in den kommenden Tagen wieder so einiges geboten:

Gedenkveranstaltung in Ilmenau

Zu einer Gedenkveranstaltung zur Ehrung der im Jahr 1919 ermordeten Arbeiterführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht laden die SPD Ilmenau und Die Linke Ilmenau am kommenden Sonntag, 14. Januar, um 10 Uhr in den Ilmenauer Stadtpark ein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen.

Spendenausgabe der Arnstädter Tiertafel

Die nächste Futter- und Sachspendenausgabe der Arnstädter Tiertafel findet am Dienstag, 16. Januar, von 15 bis 17 Uhr in der Ausgabestelle in der Dr.-Mager-Straße 3 (Haarstudio Flotte Locke) in Arnstadt statt. Sie wird regelmäßig jeden dritten Dienstag im Monat angeboten.

Politischer Stammtisch in Ilmenau

Zum politischen Stammtisch lädt der direkt gewählte Landtagsabgeordnete Christian Schaft (Linke) am Donnerstag, 18. Januar, ab 18 Uhr in das offene Jugend- und Wahlkreisbüro „Zinxx“, Karl-Zink-Straße 2, in Ilmenau ein. „In den letzten Wochen ist politisch wieder viel passiert. Vor Weihnachten wurde noch der Haushalt für das Jahr 2024 verabschiedet und politisch beginnt das Jahr 2024 mit einer Protestwoche der Landwirte. Das sind Themen, über die es sich zu diskutieren lohnt“, erklärt Schaft und lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.

Nähkurs für Fortgeschrittene an der Volkshochschule Ilmenau

An Näh-Begeisterte, die den Umgang mit der Nähmaschine bereits beherrschen und sich an schwierigere Projekte wagen möchten, richtet sich ein neuer Nähkurs für Fortgeschrittene an der Volkshochschule in Ilmenau. Er beginnt am Freitag, 19. Januar, um 17 Uhr. Dann können unter Anleitung von Natalia Drizik unter anderem Pullover, Jacken, Kleider oder Taschen hergestellt werden. Die Kursleiterin geht dabei auch auf individuelle Wünsche ein. Nähmaschinen werden zur Verfügung gestellt. Maßband, Schere, Nadeln, Stoffe und Garne müssen mitgebracht werden. Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

Boogie-Woogie-Schnuppertraining bei den „Flying Legs“ in Ilmenau

Der Rock- und Boogie-Club „Flying Legs“ bietet am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr im Spiegelsaal der Ilm-Sporthalle, Richard-Bock-Straße 10, in Ilmenau ein neues Schnuppertraining für den Tanz Boogie-Woogie an. Das Angebot richtet sich an alle Tanzinteressierten zwischen zehn und 100 Jahre, die gerne Boogie-Woogie und Rock’n’Roll Musik hören und sich dazu bewegen möchten. Paarweises Erscheinen erleichtert die Partnerwahl, man kann aber auch solo zum Schnuppertraining kommen.

