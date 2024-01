Arnstadt. Die Innenstadt ist am Montagmorgen wie leergefegt

Die Innenstadt ist am Montagmorgen wie leergefegt. Stumm thront die Johann-Sebastian-Bach-Kirche über der Unteren Marktstraße. Die aufgehende Sonne taucht die Kirche, die nicht nur während des Bach-Festivals eine wichtige Rolle in Arnstadt spielt, in ein warmes Licht. Dabei erhält die Kirche erst 1935 ihren Namen, zum 250. Geburtstag von Johann Sebastian Bach. Denn dieser hat 1703 in der einstigen Bonifatiuskirche und später Neuen Kirche die von Orgelbaumeister Johann Friedrich Wender gebaute Orgel abgenommen und überprüft. Das Musikgenie Bach ist von 1703 bis 1707 in Arnstadt Organist gewesen.