Ilm-Kreis. Eine bestimmte Laubbaumart kann Trockenheit besonders gut vertragen. Auch im Ilm-Kreis wird ihr Anteil in den Wäldern deshalb deutlich steigen.

Die Eiche ist ein Hoffnungsträger, wenn es um die Schaffung klimaresistenter Mischwälder der Zukunft geht. Auch im Ilm-Kreis soll ihr Anteil in den Wäldern laut Thüringenforst deshalb in den kommenden Jahrzehnten deutlich steigen. Von den drei in Thüringens Wäldern nebeneinander vorkommenden Eichenarten toleriert die Traubeneiche Trockenheit am besten und kommt mit wärmeren sowie niederschlags- und nährstoffärmeren Standorten gut zurecht.

„Die Traubeneiche ist deshalb ein Hoffnungsträger im Klimawandel, auch wenn sie waldbaulich anspruchsvoll ist“, erläutert Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt. Eichen brauchen nämlich viel Licht, denn im Schatten werden sie schnell von weniger lichtbedürftigen Baumarten, wie Buche oder Fichte, verdrängt. Deshalb müssen Eichen schon kurz nach der Pflanzung regelmäßig freigestellt werden.

Eine andere Baumart kommt auch mit Überflutungen klar

Die Stieleiche ist im Gegensatz zur Traubeneiche ein Favorit auf Nassstandorten. Sie erträgt dort wechselnde Wasserstände – von zeitweisen Überflutungen bis zu temporären Dürrephasen – sehr gut. So teilen sich die beiden heimischen Eichenarten die Waldstandorte in Thüringen untereinander auf, wobei die Traubeneiche flächenanteilig überwiegt.

Die nordostamerikanische Roteiche, die ebenfalls in den Wäldern der Region vorkommt, scheint hingegen weniger resistent gegenüber Wetterextremen zu sein. Dafür ist sie durch ihre Schattenverträglichkeit waldbaulich einfacher zu behandeln. Forstexperten gehen davon aus, dass die Roteiche durch die Bevorzugung mäßig-frischer bis frischer Standorte nur eingeschränkt als Klimabaumart geeignet ist.

Größeres Interesse hinsichtlich des Waldumbaus weckt dagegen die natürliche Eichenausstattung in Österreich. Sowohl die dort vorkommende Zerreiche als auch die Flaumeiche sind an ein warmes, trockenes Klima angepasst. Speziell die Zerreiche erträgt auch Winterkälte und Fröste bis minus 20 Grad. Allerdings sei die Holzqualität laut Thüringenforst nicht ansatzweise mit den in Deutschland heimischen Eichen und auch nicht mit der Roteiche vergleichbar. Weder das Holz der Flaumeiche noch der Zerreiche sei im Konstruktionsbereich einsetzbar.

Grundsätzlich aber gilt nach Ansicht von Thüringenforst-Vorstand Gebhardt: „Die europäischen Eichenarten bieten neben anderen Baumarten folglich ein interessantes Spektrum, um dem Ziel klimastabiler Mischwälder näherzukommen.“

Weitere Informationen zur Zukunft der Thüringer Wälder gibt es online unter: www.thueringenforst.de/wald-zukunft.