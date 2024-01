Ilmenau. Acht Teams aus der Region sind an der TU Ilmenau beim Roboter-Wettbewerb gegeneinander angetreten

Am Samstag erlebte die Technische Universität Ilmenau die dritte Ausgabe der First Lego League Challenge. Der Humboldtbau war Austragungsort für dieses faszinierende Event, das nicht nur Technikbegeisterte ansprach. „Masterpiece - begeistert andere mit eurer Leidenschaft“ lautete das diesjährige Thema. Das Rahmenprogramm wurde durch den 2021 gegründeten Verein Ilmbricks gestaltet, der stolze 25 Mitglieder zählt. Diese präsentierten an sieben Tischen beeindruckende Lego-Bauten, darunter Nachbildungen des Ilmenauer Hallenbads oder des Stadtwappens. Der Verein schaffte es, mit detaillierten Kreationen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zu ziehen. Vorstand Tommy Schmidt erklärte, dass der Verein gern Spenden in Form von Lego-Bauteilen annimmt. Diese werden an verschiedene Institutionen wie Kindergärten oder Förderschulen weitergeschickt.