Anlässlich der diesjährigen Gebetswoche unter dem Motto „Gott lädt ein“ organisieren die christlichen Gemeinden in Ilmenau verschiedene Veranstaltungen. An folgenden Terminen finden Gebetsabende statt: Dienstag, 16. Januar, 19 Uhr, Ratssaal; Mittwoch, 17. Januar, 19 Uhr, Neuapostolische Kirche; Freitag, 19. Januar, 19 Uhr, Baptistengemeinde.

Am Donnerstag, 18. Januar, wird um 19.30 Uhr zum Filmgebetsabend in die Linden-Lichtspiele eingeladen. Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Philipp Mickenbecker – Real Life“. Tickets gibt es unter: www.kino-ilmenau.de/programm. Den Abschluss bildet ein gemeinsamer Gottesdienst aller Gemeinden am Sonntag, 21. Januar, 10 Uhr, in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Güldene Pforte.

