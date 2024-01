Arnstadt. Die „SchuMu-Bigband“ der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar spielt am 21. Januar im Prinzenhofkeller in Arnstadt. Tickets gibt es hier:

Nach dem fulminanten Auftritt zum 29. Jazzweekend ist die „SchuMu-Bigband“ der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar am Sonntag, 21. Januar, erneut in Arnstadt zu hören. Die Band wurde 1998 als Ensemble des Instituts für Schulmusik ins Leben gerufen und besteht fast ausschließlich aus Lehramtsstudierenden.

Regelmäßige Auftritte in Weimarer Spielstätten, aber auch in der Region würden begeistert gefeiert, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Höhepunkte der vergangenen Jahre waren verschiedene Open-Air-Konzerte, ein Gastauftritt bei der Big-Band-Night in der Leipziger Moritzbastei und Kooperationen mit diversen Jazzchören.

2012 spielte die „SchuMu-BigBand“ das Eröffnungskonzert des 1. Bundeskongresses Musikunterricht in der Weimarhalle vor über 1000 Musiklehrern aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kurz darauf unternahm sie eine Tournee nach Luxemburg und trat im dortigen Jazz-Club im Beisein der luxemburgischen Kultusministerin auf. 2014 umrahmte sie in Berlin ein Grußwort der Bundeskanzlerin und spielte 2016 beim Buchenwald-Tag im Deutschen Nationaltheater.

Mehr Informationen und Tickets gibt es online unter: www.ig-jazz-arnstadt.de.

red