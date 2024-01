Ilmenau. Die Goetheschule Ilmenau informiert Eltern und Schüler der 8. Klassen am 20. Januar zur mathematisch-naturwissenschaftlichen Spezialklasse des Schuljahres 2024/2025.

Die Goetheschule Ilmenau öffnet jedes Jahr ab Klassenstufe 9 eine mathematisch-naturwissenschaftliche Spezialklasse für Jungen und Mädchen, die ein besonderes Interesse an Mathematik, Naturwissenschaften und Technik haben. Eine entsprechende Infoveranstaltung für das Schuljahr 2024/2025 wird am Samstag, 20. Januar, 10 Uhr, an der Goetheschule in der Herderstraße 44 in Ilmenau angeboten. Sie richtet sich an Eltern und Schüler der 8. Klassen eines gymnasialen Bildungszweiges.

Schülerinnen und Schüler, welche die mathematisch-naturwissenschaftliche Spezialklasse besuchen, erwerben über das Thüringer Abitur hinaus eine vertiefte Ausbildung in den Profilfächern Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Informatik. Zur Infoveranstaltung wird auch über die veränderte Stundenzahl und die Zusatzangebote in den Profilfächern der Klassenstufen 9 bis 12 berichtet. Zudem besteht am Samstag die Möglichkeit, mit Lehrern ins Gespräch zu kommen und die Fachräume für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften sowie die Räumlichkeiten des Internats zu besichtigen.

Mehr Infos unter: www.goetheschule-ilmenau.de.

