André Heß über Erna und Heinz in schwimmender Küche

Wenn der Abfluss mal verstopft ist. War er aber nicht. Es floss ja ab, die halbe Küche schwamm. Der Heinz hatte das Malheur nach Erledigung seiner häuslichen Pflichten, dem Abwasch, ganz zufällig entdeckt. Hatte er etwa so schlimm mit dem Wasser rumgematzt? Ich zweifelte an mir und beichtete es am Abend der Erna. Sie vermutete zunächst einen Defekt am Kühlschrank (rechts neben der Spüle) oder der Spülmaschine (links). Beides traf nicht zu. Am anderen Tag wieder Pfützen in der Küche. Das Ablaufventil vom Spülbecken war gebrochen, fand Erna heraus. Ich klapperte erst den einen und dann den anderen Baumarkt in Arnstadt ab. Die benötigten Teile gab es nicht, nur in größeren oder anderen Varianten. Man wartete auf Nachschub. Bei der intensiven Suche halfen dem Heinz nur freundliche Mitarbeiter, im zweiten Baumarkt gab es sogar den Verweis an die Konkurrenz, auch wurden Klempnerbetriebe vorgeschlagen. Im Baustoffmarkt wurde der Heinz fündig, also der Verkäufer. Ich hätte mich nur dumm und dämlich gesucht. Den Einbau übernahm dann wieder die Handwerkerin im Haus.