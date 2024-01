Arnstadt. Alle verfügbaren Mitarbeiter und Fahrzeuge des Baubetriebshofes Arnstadt sind im Stadtgebiet und den Ortsteilen im Einsatz.

Dem starken Schneefall rückte am Donnerstag der Baubetriebshof der Stadt Arnstadt mit sämtlichen Kräften zu Leibe. Seit 4 Uhr morgens waren nach Angaben von Winterdienstleiter Danny Gügel alle verfügbaren Mitarbeiter und Fahrzeuge im Stadtgebiet und den Ortsteilen im Einsatz. Aufgrund der Warnungen vor Eis und Glätte sei schon am Mittwoch vorgestreut worden, bei der Räumung und Streuung der Straßen am Donnerstagmorgen hätten dann zunächst Hauptstraßen, Busstrecken sowie Zufahrten zu Kindergärten und Schulen Vorrang gehabt, um den Verkehrsfluss des Berufsverkehrs gewährleisten zu können.