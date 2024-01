Ilm-Kreis. CDU/FDP und Freie Wähler legen der Kreisverwaltung Sparvorschläge von 3 Millionen Euro vor. Sie wollen damit die Kreisumlage im Ilm-Kreis senken

Nachdem in der Kreistagssitzung am 13. Dezember kein Beschluss zum Kreishaushalt zustande kam, erfolgt der nächste Versuch in der Sitzung am 7. Februar. Die Opposition aus CDU/FDP und Freien Wählern war im Dezember nicht bereit, Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf für 2024 kurzfristig einzubringen. Knackpunkt ist die Höhe der Kreisumlage, die die Parlamentarier sowie Bürgermeister der Städte und Gemeinden nicht mitgehen wollen. Landrätin Petra Enders (Linke) fehlt mit der Unterstützerfraktion Linke/Grüne/SPD für ihren Planansatz die Mehrheit im Kreistag. Der Haushaltsentwurf wurde auf Antrag der Opposition damals in die Fachausschüsse zurückverwiesen.