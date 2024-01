Ilm-Kreis. Schüler aus Mexiko und Peru suchen Gastfamilien im Ilm-Kreis. Auch Märchentheater, Lachyoga und Kinderfasching stehen in den kommenden Tagen auf dem Programm.

Wer die Länder Südamerikas durch die Aufnahme eines Gastschülers kennenlernen möchte, kann am Gastschülerprogramm des Vereins Deutsche Jugend in Europa teilnehmen. Die Jugendlichen sind zwischen 14 und 16 Jahre alt. Jungen und Mädchen aus Guadalajara in Mexiko werden vom 2. März bis 15. Mai in Deutschland sein, Teilnehmer aus Arequipa in Peru vom 20. April bis 15. Mai. Sie sprechen Deutsch als Fremdsprache und nehmen während ihres Aufenthaltes am Unterricht eines Gymnasiums oder einer Realschule am Wohnort der Gastfamilie teil. Interessierte Familien können sich per E-Mail unter: gsp@djobw.de melden. Mehr Infos gibt es unter: www.gastschuelerprogramm.de.

Interaktives Märchentheater im Kleinod Ilmenau

Um ihren Vater zu retten, beschließt die schöne Bella, an seiner Stelle eine Strafe anzunehmen und macht sich auf den Weg zum Biest. Schnell erkennt sie, dass dieses ein Geheimnis in sich trägt. Wie Bella mit der Kraft der Liebe den Fluch des verwunschenen Prinzen brechen kann, zeigt das Mitspieltheater „Die Schöne und das Biest“ am Sonntag, 21. Januar, um 16 Uhr, im Kleinod, Karl-Zink-Straße 6, in Ilmenau. Die Schauspielerin Sigrun Stiehl schlüpft dafür in verschiedene Märchencharaktere. Das Publikum kann Gedanken und Ideen zur Geschichte zurufen, die dann spontan in die Aufführung eingebaut werden.

Mehr Infos und Tickets gibt es unter: www.kleinod-ilmenau.de.

Studienkreis Arnstadt lädt Schüler und Eltern zu Beratungswoche ein

Bald stehen die Halbjahreszeugnisse an. Für viele Schülerinnen und Schüler ein Grund zur Freude, für einige aber auch eine bittere Enttäuschung, wenn nicht die erhofften Noten erreicht wurden. Wie Familien mit solch einer Situation umgehen können, weiß der Studienkreis Arnstadt und bietet vom 5. bis 9. Februar eine Beratungswoche in seinen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 22 in Arnstadt an. Dann sollen zunächst die Ursachen für die schlechten Noten erkundet werden, bevor gemeinsam mit den Experten Möglichkeiten gefunden werden sollen, wie das Schuljahresendziel doch noch erreicht werden kann.

Mehr Infos und Anmeldung unter: https://www.studienkreis.de/nachhilfe-arnstadt.

Lachyoga an der Volkshochschule Ilmenau

Zum heiter-fröhlichen Workshop „Lach dich glücklich mit Lachyoga“ wird am Samstag, 10. Februar, von 9.30 bis 11 Uhr, in der Volkshochschule, Bahnhofstraße 6, in Ilmenau eingeladen. Lachyoga ist ein echter Funsport, denn eine Minute intensives Lachen kräftigt das Herz genauso, wie zehn Minuten Joggen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Gleichzeitig ist es eine Entspannungstechnik, mit der mehr Lebensfreude und Leichtigkeit in den Alltag gebracht werden soll. Die Teilnahme kostet 12,80 Euro.

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

Kinderfasching in der Festhalle Ilmenau

Zur kunterbunten Faschingssause von Kindern für Kinder lädt der Ilmenauer Karnevalklub am Sonntag, 4. Februar, ab 15.11 Uhr, in die Festhalle Ilmenau ein. Nach einem Bühnenprogramm zum Mitmachen wird anschließend bei der Kinderdisco ordentlich gefeiert. Der Einlass beginnt bereits um 14 Uhr. Kinder zahlen 3 Euro, Erwachsene 4 Euro und Familien 10 Euro Eintritt.

Stadtausflug mit dem Thüringerwald-Verein von Ilmenau nach Erfurt

Zu einem Ausflug nach Erfurt lädt der Thüringerwald-Verein seine Mitglieder und interessierte Gäste am Donnerstag, 25. Januar, ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Hauptbahnhof Ilmenau. Von dort aus geht es mit dem Zug nach Erfurt. Auf dem Programm steht unter anderem eine Führung im Erfurter Rathaus. Begleitet wird die Tour von Wanderfreundin Anita Rödiger, die seit vielen Jahren als Stadtführerin tätig ist. Mehr Infos und Anmeldung unter Telefon: 03677/61237.

red