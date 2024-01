Gräfenroda. Ein Wettbewerb der Landgemeinde Geratal erhält eine rege Teilnahme.

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Landgemeinde Geratal hatte die Verwaltung einen Fotowettbewerb ausgerufen. Für den Jahreskalender 2024 waren erstmals Bürger der Region aufgefordert, Fotos ihrer Lieblingsorte einzusenden. Und die Teilnehmer waren nicht nur zahlreich. Sie lieferten auch qualitativ sehr gute Bilder ab, sodass die zehn Mitglieder der Jury die Qual der Wahl hatten, welche der 29 eingesandten Motive für den Kalender verwendet werden.

In den Kalender haben es ambitionierte Hobby-Fotografen und Schüler gleichermaßen geschafft. Zu sehen sind touristische Hotspots wie Lütschetalsperre oder Ausgebrannter Stein ebenso wie eher unbekannte Orte: Sühnekreuz bei Liebenstein oder Schwanenteich Dörrberg. Und ganz wichtig: Der Kalender umfasst Bilder aller sechs Ortschaften: Frankenhain, Geraberg, Geschwenda, Gräfenroda, Gossel und Liebenstein.

Erhältlich ist der Kalender in der Tankstelle Geraberg, bei der Bäckerei Heyn in Gräfenroda, im Tourismusbüro Frankenhain, im Thermometermuseum Geraberg und in der Landgemeindeverwaltung in Gräfenroda.