Ilm-Kreis. Wort zur Wochenwende von Astrid Reidemeister-Danz, Pastorin im Ruhestand

Das Gedächtnis behält alles, jedoch erinnert sich der Mensch meist nicht daran. Richtig. Erinnern heißt auswählen. Auch das stimmt. Es gibt so Tage, an denen scheint alles passiert zu sein. Da häufen sich die Ereignisse in der Geschichte, die sich später als weltbewegend erweisen. Im Radio wird an solche Daten mit einem „Kalenderblatt“ oder einem „Stichtag“ erinnert.