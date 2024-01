Ilm-Kreis. Vereine aus dem Ilm-Kreis sind Teil des Programms „Integration durch Sport“ und möchten Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammenbringen

Ungeduldig sitzt Vova auf einer Bank in der Sporthalle der Ludwig-Bechstein-Schule in Arnstadt. Den Tischtennisschläger hat der Elfjährige schon in der Hand, nun braucht er noch einen Trainingspartner. Dann betritt der zehnjährige Hannes die Halle. Freudig begrüßen sich die Jungen, suchen sich eine freie Tischtennisplatte, und das Training kann beginnen.