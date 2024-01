Arnstadt. Die Bücherei im Prinzenhof in Arnstadt soll barrierefrei werden. Trotz Bauarbeiten bleibt sie für Besucher geöffnet.

Die Stadt- und Kreisbibliothek im Prinzenhof in Arnstadt soll barrierefrei werden. In einem ersten Schritt wird nun ein barrierefreies WC installiert. Während der Bauarbeiten bleibt der Hofzugang laut Mitteilung der Stadtverwaltung bis auf Weiteres geschlossen. Die Räume der Bibliothek sind weiterhin über den Eingang zur Kinderbibliothek im Torbogen und über den Haupteingang an der Liebfrauenkirche zugänglich.

Die Arnstädter Bibliothek hat ihren Sitz im Prinzenhof. Das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert gilt als ein besonders wertvolles Baudenkmal im ältesten Ort Thüringens. Der barrierefreie Ausbau des historischen Hauses erfolgt in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Besonders laute Arbeiten werden – wann immer möglich – außerhalb der Öffnungszeiten durchgeführt. Dennoch ist während des Umbaus mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Das Team der Bibliothek freut sich auch während des Umbaus auf viele Besucher. Über kurzfristige Änderungen wird auf Aushängen vor Ort, online unter: www.bachstadt-arnstadt.de und in den sozialen Medien informiert.

