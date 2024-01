Ilm-Kreis. Angebote der Arbeitsagentur sind auf einem neuen Internetportal zu finden.

Die Bundesagentur für Arbeit stellt seit dem 1. Januar das neue Onlineportal „mein NOW“ zur Verfügung. Ziel ist, Menschen im Erwerbsleben, Arbeitgebern sowie Weiterbildungsanbietern einen zentralen Einstiegspunkt zum Thema berufliche Weiterbildung im Internet anzubieten.

Als zentrales Medium für berufliche Weiterbildung verweise „mein NOW“ auf landspezifische und bundesweite Angebote und biete fünf Dienste an, teilt die Agentur mit: Informationen zu Berufen, Branchen und Perspektiven, Tests zur beruflichen Orientierung, Suche nach Weiterbildungsangeboten, Informationen zu Fördermöglichkeiten, Informationen zu Beratungsmöglichkeiten.

„mein NOW“ bündele Informationen zu vielen beruflichen Weiterbildungsangeboten qualitätsgesichert und übersichtlich an einer Stelle im Internet, heißt es weiter von der Agentur. Ergänzend zum Online-Portal „mein NOW“ stünden den Menschen in ganz Thüringen für eine persönliche Beratung die Beratungsfachkräfte in der Weiterbildungsagentur Thüringen zur Verfügung. Ob berufliche Weiterbildung, berufliche Neuorientierung oder berufliche Aufstiegsfortbildung: Die Beratungsfachkräfte unterstützen bei der Suche nach dem passenden Förderprogramm für ein Weiterbildungsvorhaben.

Seit Januar ist „mein NOW“ unter www.mein-now.de zu finden.

red