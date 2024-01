Arnstadt. Unparteiliche Veranstaltung vereint gut 100 Traktoren und 300 Pkw, die am Samstagnachmittag gut zwei Stunden durch die Kreisstadt fahren.

Andreas Köditz reiht sich mit seinem IHC-Traktor in den Fahrzeugkorso ein. Warum? „Der kleine Mann hat das Nachsehen und bezahlt für die Fehler der Großen“, sagt Köditz. Er ist Bauer im Nebenerwerb und ist am Samstagnachmittag von Marlishausen nach Arnstadt gekommen, um seinem Unmut über die Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen. „Es ist an der Zeit zu sagen, bis hierher und nicht weiter“, ergänzt Köditz und verweist nicht nur auf die aktuellen Kürzungspläne in Berlin die Landwirte betreffend, sondern auch auf das Heizungsgesetz. Dann gibt er Gas. Drei Zylinder nageln im drei Liter großen Hubraum.