Maik Ehrlich findet bei 620 Jahren Bratwurst Arnstadt ungenügend gewürdigt

Kurz nach der politischen Wende hörte ich Punk. Noch heute erinnere ich mich an ein Lied von Feeling B – mit folgender Zeile: „Ich such‘ die DDR und keiner weiß, wo sie ist. Es ist so schade, dass sie mich so schnell vergisst.“