Arnstadt. Wenn fünf Vereine gemeinsam agieren, kommen vier Stunden Karneval vom Allerfeinsten heraus – wie bei der 28. Prunksitzung im nördlichen Ilm-Kreis.

28, fünf, vier, drei, 400 – so die Zauberformel am Samstagabend in der Arnstädter Stadthalle. Es war 28. gemeinsame Prunksitzung der fünf Karnevalsvereine aus Arnstadt (2), Ichtershausen, Haarhausen und Plaue. Jeder Verein hatte drei Beiträge zum gut vierstündigen Programm beigesteuert. Rund 400 Zuschauer feierten die Akteure begeistert.