Gossel. Zum Zehnjährigen werden zahlreiche Neuerungen auf dem Sportplatz geboten

Gut frühstücken, warm anziehen und an Wechsel-Handschuhe denken. Schon früh am Samstagmorgen erinnerte Danny Plachter die Helfer des Biabellabimbathlon-Vereins daran, dass auf dem Sportplatz gerade Ausnahmezustand herrscht: Schnee und Kälte. Und trotzdem war ein großer Arbeitseinsatz geplant. Denn am Samstag, dem 27. Januar, wird ab 12 Uhr zur Jubiläumsauflage des Biabellabimbathlons geladen.