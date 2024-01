Arnstadt. Der Kinder- und Jugendbeirat Arnstadt hat eine gute Idee, die nicht nur die Jugend begeistert.

Mit „Escape Arnscht“ hatte der Arnstädter Kinder- und Jugendbeirat im November zu einer Zeitreise-Schnitzeljagd mit Johann Sebastian Bach eingeladen. Damit der Barock-Komponist aus der Gegenwart wieder in seine Zeit zurückkehren konnte, galt es, an Stationen in der Stadt Rätsel zu lösen. 40 Teams stellten sich der Herausforderung und waren am Samstag zur Auszeichnungsfeier im Jugendcafé dabei, darunter auch die Fußballer vom SV 09 Arnstadt. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagte Vorsitzender Tim Gehler, der Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirats (KJB). Nicht nur Jugendliche habe die Schnitzeljagd per Smartphone angesprochen, auch Familien. Die 7a der Regelschule „Am Schloss Neideck“ beschäftigte sich mit der Geschichte ihrer Heimatstadt. Dank des Zukunftspakets des Bundesministeriums konnte der KJB Gutscheine für lokale Händler von 1600 Euro vergeben.