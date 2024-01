Ilmenau. Die Alternative für Deutschland hat entschieden, wer für sie zur Landtagswahl und zur Statdratswahl Ilmenau antritt.

Die Mitglieder der AfD im südlichen Ilm-Kreis und in Schmiedefeld haben am Samstag in Ilmenau als Kandidat für die Thüringer Landtagswahl im Wahlkreis 22, Ilm-Kreis, einstimmig Jens Dietrich aus Ilmenau aufgestellt. Das teilte die Partei mit. Er sei studierter Chemiker, selbstständig und seit Sommer 2023 als Nachrücker für den Sonneberger Landrat Robert Sesselmann als Abgeordneter im Thüringer Landtag. Dietrich sitzt auch für die AfD im Ilmenauer Stadtrat.