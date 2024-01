Arnstadt. Zum 28. Mal führten die Faschingsvereine aus Arnstadt, Plaue und dem Amt Wachsenburg am Wochenende in der Stadthalle in Arnstadt durch. Anbei einige Impressionen:

Tanzmariechen Alegra Rothe vom ICV überzeugte mit ihrem spritzigen Ausschuss. © Berit Richter | Berit Richter

Johannes und Holger Gürttich gingen für den HCV in die Bütt. © Berit Richter | Berit Richter

Die Narrhalla-Juniorengarde präsentierte ihren Showtanz „Systemfehler“. © Berit Richter | Berit Richter

Pascal Geißler vom ICV hielt eine witzige Büttenrede. © Berit Richter | Berit Richter

Sitzungspräsident Marko Bauersfeld vom PKC weiß, wie man das Publikum für sich gewinnt. © Arnstadt | Berit Richter

Noch einmal der Showtanz „Systemfehler“ von der Juniorengarde der Narrhalla. © Berit Richter | Berit Richter

Die Prinzengarde des AKC präsentierte einen Marschtanz. © Berit Richter | Berit Richter

Sparkassenvorstand Marco Jacob (links) und Bürgermeister Frank Spilling hatten einen gemeinsamen Auftritt. © Berit Richter | Berit Richter

Nicht fehlen durfte eine Gesangseinlage der Arnschten Böcke des AKC. © Berit Richter | Berit Richter

„Dia de Muertos“ hieß der Showtanz der Crazy Company des HCV. © Berit Richter | Berit Richter

Einen Marschtanz hatten die Funken des PKC einstudiert. © Berit Richter | Berit Richter

Heiko Meyer vom AKC war als Büttenredner zu erleben. © Berit Richter | Berit Richter

Noch einmal der „Dia de Muertos“ der Crazy Company des HCV. © Berit Richter | Berit Richter

Zur Eröffnung der 28. gemeinsamen Prunksitzung standen die Prinzenpaare aus Ichtershausen (links) und Arnstadt (rechts) gemeinsam auf der Bühne - ebenso das Landeskinderprinzenpaar (Mitte). © Berit Richter | Berit Richter

„Reise nach Hogwarts“ hieß der Showtanz der Juniorengarde des PKC. © Berit Richter | Berit Richter

Norbert Fuchs (rechts) und Siegfried Eichner von der Narrhalla gingen als Schneeweißchen und Rosenrot in die Bütt. © Berit Richter | Berit Richter