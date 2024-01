Arnstadt. Vier Köche lassen ihre Kreationen in der Gaststätte „Kulisse“ verkosten und bewerten. Aber es kann nur einen Sieger geben.

„Küchengerichte gibt es viele ... muss es Gulasch sein“, singt Uli Faßhauer und spricht an diesem Nachmittag am vorigen Wochenende in der „Kulisse“ wohl jedem Gast aus der Seele. Sind alle doch gekommen, um am 1. Gulaschwettbewerb zu Arnstadt teilzunehmen, zu verkosten und ihren Favoriten zu küren.