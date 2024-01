André Heß stand auf den Brettern, die Winter bedeuten.

Auf gut Glück startete ich am Samstag in die Langlauf-Saison. Wenigstens einmal noch vor dem hoffentlichen Schneeurlaub auf Skiern stehen. Diesmal aber nicht bei Frauenwald, sondern in der Nähe vom Inselsberg. Da muss es doch auch Loipen geben, auch wenn die vom Regionalverbund als präparierte Loipen nur Oberhof, Schneekopf, Beerberg, Ruhla, Floh-Seligenthal und Steinbach-Hallenberg erwähnen.