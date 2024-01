Ilm-Kreis. Die Telekom betreibt 69 Standorte zur Mobilfunkabdeckung im Ilm-Kreis. Weitere 28 Standorte sowie zusätzliche 31 Funkmasten-Erweiterungen mit LTE oder 5G sind geplant.

Die Mobilfunkversorgung im Ilm-Kreis soll künftig noch besser werden. Denn die Deutsche Telekom hat dafür in den vergangenen zwei Monaten zwei neue Standorte gebaut. „Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, erklärt Georg von Wagner, Unternehmenssprecher Deutsche Telekom.

Durch den Ausbau steige die Mobilfunkabdeckung laut einer Mitteilung der Telekom nicht nur in der Fläche, sondern auch der Empfang in Gebäuden soll sich deutlich verbessern. Die beiden neuen Standorte befinden sich in Sülzenbrücken sowie in Witzleben. Damit betreibt die Telekom im Ilm-Kreis jetzt 69 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt bei rund 98 Prozent.

Bis zum Jahr 2025 sollen weitere 28 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind 31 Funkmasten-Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant. Hierbei ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Maststandort vermieten möchte, kann sich online unter: www.dfmg.de/standortangebot an die Deutsche Funkturm GmbH wenden.

red