Ilmenau. Der ADFC-Stammtisch findet monatlich in Ilmenau statt.

Immer am vierten Donnerstag des Monats findet der ADFC-Stammtisch um 19.30 Uhr im Ratskeller Ilmenau statt. Hier geht es um Aktuelles rund um das Radfahren in Ilmenau und Umgebung, ebenso um Themen rund um den ADFC. Für den Stammtisch am Donnerstag, dem 25. Januar, möchten Peter Schütz und Klaus-Peter Birke alle am Radfahren Interessierte einladen. Es geht um die Tour-Planung für 2024. Gerne möchten sie Vorschläge aufnehmen. Außerdem sind sie an Themen für die Stammtische interessiert: Welche Institutionen sollten eingeladen werden, zu welchen Themen des Radverkehrs sollte man diskutieren? Wer am 25. Januar dabei sein möchte, sollte sich unter ilm-kreis@adfc-thueringen.de oder Telefon: 0176/26833040 melden, um die Sitzplätze im Ratskeller zu buchen.

red