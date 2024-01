Arnstadt. Die Winter-Stunden-Lauf-Serie mit Musik feiert Ende Januar Premiere und soll sich künftig etablieren

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen animieren Freizeitsportler gern zum Laufen. Doch der Sommer ist noch in weiter Ferne. Wer schon jetzt dem Sport im Freien frönen und die Neujahrsvorsätze umsetzen will, hat die Chance am 31. Januar. Denn da beginnt die erste Sportident-Winter-Stunden-Lauf-Serie mit Musik im Schlossgarten Arnstadt.