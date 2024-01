Ilm-Kreis. Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau hat neue Kurse im Angebot.

Yoga für Kinder beginnt in Ilmenau

Der Kurs „Kinder Yoga“ startet am Montag, dem 19. Februar, für die Altersgruppe 6 bis 14 Jahre in Ilmenau an der Volkshochschule um 15.30 bis 16.30 Uhr. Die Gebühr beträgt 88,40 Euro. Yoga hat zahlreiche Vorteile für Kinder: es verbessert nicht nur die Körperhaltung und die Beweglichkeit, sondern auch das Körperbewusstsein und die Konzentrationsfähigkeit. Die Idee des Kurses ist es, die Kinder auf spielerische und freudvolle Weise an das Yoga heranzuführen und zu motivieren. Mitzubringen sind eigene Matte, ein Handtuch und etwas zum Trinken.

Die Gehirnfunktionen stimulieren

Der Kurs „Koordinationstraining für Erwachsene Life Kinetik“ ist ein neues Angebot der Volkshochschule. Er startet am Montag, dem 19. Februar, 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr (Kursgebühr 154 Euro) in der Volkshochschule in Ilmenau. Die Gebühr wird von den Krankenkassen bezuschusst. Spaßige, auf Wahrnehmung beruhende, koordinative und kognitive Übungen helfen, Gehirnfunktionen zu stimulieren und zu verbessern, neuronale Verbindungen zu stärken und neue zu schaffen. Mehr neuronale Verbindungen führen zu einer Leistungssteigerung im Alltag. Im Workshop erleben die Teilnehmer in Theorie und Praxis die Trainingsbereiche „Flexible Körperbeherrschung“, „Optimale Wahrnehmung“ und „Kognitive Fähigkeiten“. Wenn möglich, sind pro Person mitzubringen: zwei Sprungbälle (Tennisbälle), ein Schläger (Badmintonschläger), zwei Tücher.

Für Yin Yoga noch Plätze frei

Für den neuen „Yin Yoga -Eintauchen ins pure Sein“-Kurs gibt es noch freie Plätze. Er startet am 20. Februar und dann immer dienstags 10 Uhr bis 11.30 Uhr (für 92/ 47 Euro) in der Volkshochschule in Ilmenau. Im Yin Yoga werden die Asanas (die klassischen Haltungen des Yoga) zwischen drei und maximal zehn Minuten gehalten. Während in den Übungen alle nicht benötigten Muskeln losgelassen werden, kommt der Körper in einen ruhigen, meditationsähnlichen Zustand.

Pilates verbessert die Beweglichkeit

Zwei neue „Pilates“-Kurse starten montags 10 Uhr (74/ 38 Euro für 12 Veranstaltungen) am 19. Februar und dienstags 10 Uhr (56/ /29 Euro für 9 Veranstaltungen) am 27. Februar in der Volkshochschule in Ilmenau. Mit wohltuenden und kräftigenden Bewegungsübungen, Körperwahrnehmung und Atemtechnik lernen die Teilnehmer Möglichkeiten zur Verbesserung der Beweglichkeit, der Kraft und der Entspannungsfähigkeit kennen.

Anmeldungen in der Geschäftsstelle der Volkshochschule in Ilmenau, Bahnhofstraße 6, Telefon: 03677/64550 oder E-Mail: office@vhs-arnstadt-ilmenau.de.

red