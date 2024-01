Ilm-Kreis. Das Jugendamt des Ilm-Kreises erstellt einen Kinder- und Jugendförderplan. Dazu läuft eine digitale und anonyme Befragung. So gelangt man zu der Fragenliste:

Das Jugendamt des Ilm-Kreises beteiligt im Rahmen der Erstellung des Kinder- und Jugendförderplanes Kinder und Jugendliche in Form einer Befragung. Eine Teilnahme ist noch bis zum 31. Januar möglich.

Mit der Teilnahme an der Befragung und der möglichst ehrlichen Beantwortung der Fragen, helfen die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen herauszufinden, was sie vor Ort interessiert, was sie in ihrer Freizeit machen und was sie alltäglich beschäftigt, teilt Pressesprecherin Anke Roeder-Eckert mit. Die Ergebnisse seien wichtig, um den Förderplan bedarfsgerecht zu erstellen. „Das bedeutet, dass uns die Auswertung dabei hilft, die Angebote im Ilm-Kreis für Kinder und Jugendliche interessant zu gestalten.“ Außerdem könnten somit Verwaltung und Politik mehr über die Meinungen der Kinder und Jugendlichen in Arnstadt, Ilmenau und anderen Orten im Landkreis erfahren.

Umso wichtiger sei es, dass die Kinder und Jugendlichen bei der Beantwortung der Fragen unverstellt sind und den Fragebogen bis zum Schluss ausfüllen. Die Befragung dauere etwa zehn Minuten. Alle Daten werden laut Kreisverwaltung anonym erhoben.

Der Fragebogen ist über einen QR-Code bzw. über den Link https://www.soscisurvey.de/jugendbefragungilm-kreis/ erreichbar.