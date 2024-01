Ilmenau. Förderanträge für Aktionen zur Belebung der Innenstadt von Ilmenau können bis Ende Januar und bis Ende Juli gestellt werden. Das sind die Bedingungen:

Die Innenstadt von Ilmenau ist ein Zentrum zur Kommunikation, zum Verweilen, Einkaufen und Leben. Die Belebung dieses Gebietes ist laut Stadtverwaltung ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.

Die Stadt unterstütze daher seit 2020 mit finanzieller Förderung Vereine und ehrenamtliche Akteure bei Planung und Durchführung von Veranstaltungen, die zur Belebung der Innenstadt beitrügen, so Stadtsprecher Arne Martius. Außerdem sollten damit neue Initiativen und Ideen, die zur Belebung des Gebietes als pulsierendes Herz der Stadt beitragen, Ermutigung und Unterstützung finden.

In den letzten Jahren konnten laut Martius zahlreiche Projekte gefördert werden. Die Unterstützung erfolge als Projektförderung und könne als Fehlbedarf- oder als Festbetragsfinanzierung erfolgen. Der Zuschuss betrage maximal 50 Prozent der Gesamtkosten.

Im Jahr 2024 stehen 20.000 Euro zur Verfügung. Um eine gleichmäßige Verteilung der Veranstaltungen und Projekte auf das gesamte Kalenderjahr zu gewährleisten, werden die zur Verfügung gestellten Gelder zu zwei Terminen im Jahr vergeben. Anträge auf Förderung für das erste Halbjahr 2024 sind daher schriftlich bis 31. Januar an die Stadtverwaltung Ilmenau, Wirtschaftsförderung, Am Markt 7, 98693 Ilmenau zu richten. Die Förderrichtlinie sowie das Antragsformular sind auf der Homepage der Stadtverwaltung Ilmenau abrufbar. Die Anträge für das zweite Kalenderhalbjahr können bis zum 31. Juli des Haushaltsjahres eingereicht werden.

Bei weiteren Fragen können sich Interessierte an die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Ilmenau unter Telefon: 03677/600121 oder per Mail an wirtschaftsfoerderung@ilmenau.de wenden.