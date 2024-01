Arnstadt. Die Reisenden kommen am Mittwoch trotz des Gewerkschaftsstreiks mit der Bahn von Arnstadt nach Ilmenau, Saalfeld und Erfurt.

Am Hauptbahnhofsgebäude brennen am Mittwoch, 9 Uhr, noch die Lampen. Auch auf den Bahnsteigen ist es für die Reisenden nicht zappenduster. Zwar ist die Lokführergewerkschaft GDL bis Montag, 29. Januar, 18 Uhr, in den Streik getreten, die Erfurter Bahn aber (sie gehört nicht zum Konzern Deutsche Bahn) fährt pünktlich nach Saalfeld, Ilmenau und Erfurt. Nur die Fahrten mit der Regionalbahn bis Würzburg finden nicht statt, heißt es von der Mitarbeiterin im Reisecenter. „Für die Zugreisenden ist das traurig, aber wir können es nicht ändern“, sagt sie außerdem.