Plaue. Verein Do bietet ab sofort in Plaue Kurse zur Selbstverteidigung an

Erst seit wenigen Tagen hat der Verein Do sein neues Domizil in Plaue bezogen. Nun gibt es das erste Angebot für alle Interessierten ab 18 Jahre: Im Schützenhaus in Plaue wird ein realistisches Selbstverteidigungstraining angeboten. Teilnehmen können Einzelpersonen ebenso wie Paare, Vorkenntnisse sind laut Ankündigung nicht erforderlich.

Kurse auch für Anfänger

„Kurse werden jeden Montag und Mittwoch, von 19.30 bis 20.30 Uhr, angeboten. Die Kursblöcke für Anfänger, erfahrene Anfänger und Fortgeschrittene betragen jeweils drei Monate“, so Anja Schönberger vom Verein.

Schulung speziell für Einsatzkräfte

Außerdem bietet der Verein Do einen Selbstverteidigungskurs für alle Einsatzkräfte, Rettungskräfte und Behörden an, die sich vermehrt mit zum Teil schweren Übergriffen im Berufsalltag konfrontiert sehen müssen, so ihr Hinweis. „Verminderte Hemmschwellen, Drogenkonsum, soziale Probleme und wachsende Unzufriedenheit in der Gesellschaft erschweren erheblich rettungsdienstliche Einsätze“, weiß sie. Das Training werde so konzipiert, dass die Bedarfe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer Berücksichtigung finden, so Schönberger.

Voranmeldungen sind unter projekt-do@t-online.de oder der Telefon: 01577 / 4475073 möglich. Hier gibt es auch weitere Informationen zu den Kursen.