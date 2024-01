Arnstadt. Die Stadt Arnstadt gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Die Stadt Arnstadt wird am Holocaustgedenktag, 27. Januar, der Opfer des Nationalsozialismus gedenken. Die ökumenische Andacht findet am Samstag, 11 Uhr, in der Pfarrkirche Christi Himmelfahrt zu Arnstadt mit anschließender Kranzniederlegung am Denkmal „Rufer“ auf dem Alten Friedhof statt.

Zum Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 erfolgt der musikalische Auftakt laut einer städtischen Pressemitteilung durch die Dörrberger Blechbläser. Schülerinnen der Regelschule „Robert Bosch“ rezitieren, und der Arnstädter Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) hält die Rede. Gedenkworte kommen von Gwenaël Lamarque, ehrenamtlicher Beigeordneter der französischen Partnerstadt Le Bouscat.

red