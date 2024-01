Arnstadt. In Arnstadt sprießen die ersten Frühblüher hervor.

„Ich glaub‘, es geht schon wieder los...“, heißt es in einem Song von Roland Kaiser. Der letzte oder vorletzte Schnee ist noch nicht ganz getaut, die Tage werden wieder länger, und schon zeigen sich am Landratsamt in Arnstadt wieder die ersten Boten des Frühlings.