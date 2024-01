Stadtilm. Beim Stadtilmer Carnevalverein heißt es „SCV-TV – Klappe, die 11te.“ Das Motto setzt der kleine Verein mit viel Enthusiasmus und Begeisterung um.

„Klappe und Action!“ So mancher Regisseur hätte am Samstagabend wohl seine Freude am Büttenabend des Stadtilmer Carnevalvereins (SCV) gehabt, denn an Action mangelte es nicht und das „obwohl wir hier der zweite und kleinere Verein in Stadtilm sind“, wie Vereinsvorsitzender Christian Trenkler-Kästner erklärte. Dass dessen Arbeit in der Stadt geschätzt wird, machte Bürgermeister Lars Petermann (Freie Wähler) deutlich. Und da gehe es nicht nur um den Karneval.