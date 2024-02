Ilm-Kreis. Kommunalwahl: Freie Wähler zielen auf Führungswechsel im Landratsamt

Nachdem die Freien Wähler mit der CDU/FDP-Fraktion zur Sondersitzung des Finanzausschusses am Dienstag nur drei von ihren 24 Anträgen zur Minderung der Kreisumlage für den Haushalt 2024 durchbekommen haben, fehlt Fraktionsvorsitzendem Lars Petermann momentan noch die Fantasie, wie es am 7. Februar im Kreistag zu einem Haushaltsbeschluss kommen soll. Das sagte er am Mittwoch zu einer Versammlung der Freien Wählergemeinschaft Ilm-Kreis in Arnstadt. Ziel sei es gewesen, die Kreisumlage mit den Änderungsanträgen um 3,4 Millionen Euro zu senken. „Wir brauchen einen Personen- und Politikwechsel“, spielte er auf die Landratswahl im Mai an. Dort wollen die Freien Wähler den unabhängigen Kandidaten André Lange unterstützen.