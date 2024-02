Maik Ehrlich sichtet Anzeichen des Winterendes.

Sicherlich haart ein Hund das ganze Jahr über. Da ich zwei Hunde – einen schwarzen und einen weißen – habe, bin ich diesbezüglich gut auskunftsfähig. Aber weil gerade meine schwarze Dame seit Tagen das Fell abwirft, bin ist stutzig geworden. Wie lange hält sich noch der Winter? Biegt er noch mal um die Ecke oder war‘s das? Mittlerweile sieht Bagira am Bauch schon beinahe so nackig aus wie in den Sommermonaten.