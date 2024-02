Ilm-Kreis. Landespolitiker der Linkspartei lädt nach Ilmenau ein

Der Linke-Landtagsabgeordnete Christian Schaft lädt am Donnerstag, 8. Februar, 18 Uhr, zu seinem politischen Stammtisch ins Ilmenauer Wahlkreisbüro in der Karl-Zink-Straße 2 ein. Der Fokus werde auf dem Thema Windkraft liegen. „Die Debatte zum Thema Windkraft, insbesondere zu Wind im Wald, hält im Ilm-Kreis und in Thüringen an. Sorgen um Eingriffe in die Natur für den notwendigen Ausbau erneuerbarer Energien sollten in Ruhe diskutiert, statt für politische Zwecke missbraucht werden“, so Schaft. Der Linke-Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert werde als Experte vor Ort sein.

red