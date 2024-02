Gräfenroda. Bürgermeister Dominik Straube freut sich auf so ereignisreiches, neues Jahr, wie es das vergangene war

Das vergangene Jahr sorgte für viele schöne Momente – den schönsten könne Dominik Straube (CDU), Bürgermeister der Landgemeinde Geratal, nicht benennen. „Ich freue mich immer, wenn etwas in einem Ortsteil fertig wird oder ein Verein eine schöne Veranstaltung durchführt“, sagt Strauben und nennt dann doch einige Highlights: Fertigstellung der Goethestraße in Gräfenroda, die 777-Jahrfeier in Geraberg, der gemeinsame Sporttag der angehenden Schulanfänger, der neue Außenbereich an der Gaststätte in Gossel, den fertiggestellten Weg zur Burgruinie Liebenstein oder das Treffen des Bürgermeisters mit den angehenden Schulanfängern und das Überreichen der Geschenke.