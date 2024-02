Arnstadt. Bis Dezember müssen sich Autofahrer in Arnstadt auf Umleitungen einstellen

Voll gesperrt ist ab Montag, dem 12. Februar, bis Mitte Dezember der Bierweg ab Kreuzung Mühlweg bis zur Gerabrücke. Grund dafür sind Abriss- und Neubauarbeiten an der Brücke. Autofahrer werden in Richtung Agentur für Arbeit über die Ichtershäuser Straße und den Dammweg zum Obertunk umgeleitet. Der Ampelverkehr wird entsprechend angepasst. Der Radverkehr und Fußgänger werden am Baufeld vorbeigeleitet. Wer die Gera queren muss, kann eine Behelfsbrücke nutzen.