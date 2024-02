Arnstadt. Ein Teilnehmer der Holocaust-Gedenkveranstaltung in Arnstadt widerspricht der Ansicht eines Bündnisses, er habe Unruhe gestiftet.

Für das „Bündnis Zaunrüttlär“ (TA vom 14. Februar) äußerte sich zum Vorfall am Denkmal „Rufer“ zur Holocaust-Gedenkveranstaltung am 27. Januar in Arnstadt Diana Hennig. Sie habe dabei einen Fehler begangen, teilte Stadtrat Stefan Buchtzik (Pro Arnstadt) mit. Im Beitrag heißt es: „Erkennbar sei aber auch, dass Stadtrat Stefan Buchtzik (Pro Arnstadt) sich immer wieder zwischen die Beteiligten gedrängt und damit Unruhe gestiftet habe.” Dies sei falsch, so Buchtzik. Er sei erkennbar mit Fotoapparat journalistisch tätig gewesen, um von der Gedenkfeier Bilder anzufertigen. „Ich war nicht als Stadtrat dort“, betonte er. Durch die Störer und die ausgebreitete Antifa-Fahne sei ihm der Blick auf den AfD-Landtagsabgeordneten Olaf Kießling nicht möglich gewesen und er habe ihn nicht fotografieren können. „Daher bin ich, wie Herr Kießling ebenfalls, den Störern ausgewichen, um einen besseren Blick auf den Politiker zu gewinnen. Daraufhin wurde ich, als freier Pressevertreter, von den Störern körperlich zur Seite gedrängt und beschimpft. Ich habe mich nicht und zu keiner Zeit zwischen die Beteiligten gedrängt und Unruhe gestiftet, sondern lediglich meine Arbeit getan“, so Buchtzik weiter.