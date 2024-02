Gräfinau-Angstedt. In Gräfinau-Angstedt gibt es Konflikte mit dem Betreiber privater Feiern im Ratskeller. Nicht nur wegen der Parkplatzprobleme.

Zu dem Artikel „Ratskeller: Viele Vorwürfe, keine Einigung?“ (TA vom 14. Februar) hat der Vorsitzende der Wanderfreunde Gräfinau-Angstedt, Harald Steinke, seine Meinung zu den im Ratskeller stattfindenden privaten Feiern mitgeteilt. Der Hausherr nehme es mit der Wahrheit nicht so genau. Nach seiner Aussage habe die Feier am 9. Februar stattgefunden, Steinke habe aber am 11. Februar gegen 12.50 Uhr auf dem Weg zum Faschingsumzug bereits 200 Meter vor dem Ratskeller laute Musik aus den weit geöffneten Türen zum Saal des Ratskellers gehört. Dazu war der gesamte Marktplatzbereich hoffnungslos zugeparkt, aufgrund der zirka 70 Pkw mit fremden, teils ausländischen Kennzeichen, schätzte er die Personenzahl auf etwa 150. „Mir war klar, dass natürlich bei einer drei Tage (und zwei Nächte) dauernden privaten Feier mit dieser Anzahl Personen irgendwann die Luft im Saal eng wurde und natürlich die Türen geöffnet werden mussten.“ Anwohner hätten ihm berichtet, sie hätten in mindestens fünf Fällen Männer der privaten Feier gesehen, die an die Außenmauer des Ratskellersaales uriniert hätten. Der Hausherr habe weiterhin behauptet, seitens der Nutzer von Bordell, Friedhof und Kegelbahn hätte es noch keine Belästigungen gegeben. Dabei könne von einem Bordell-Betrieb im Umfeld des „Ratskeller“ derzeit nicht gesprochen werden, so Steinke.