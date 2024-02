André Heß über eine leidenschaftliche Museumsführerin

Auf der Suche nach Alternativen zum Skifahren erinnerten wir uns am erzgebirgischen Hinweisschild an einen Gaststätten-Tipp von Freunden. In Antonsthal liegt das Schaudenkmal „Silberwäsche“. Eine Gaststätte, die gab es einmal, empfing uns die Museumsführerin, die wir mit mickrigen zwei Euro Eintritt gleich mitgebucht hatten. Die 73-Jährige schmeißt den denkmalgeschützen Laden von 1828 inzwischen allein, die Touristen sind nach einem zweistündigen Rundgang geschafft und glücklich. Wie hier Kinder schuften mussten, um das Erz zu zerklopfen, damit es unter den von einem Wasserrad angetriebenen Pochstempeln zerkrümelt werden kann, erzählt sie, als wäre sie dabei gewesen. Als ihr mal ein junger Zuhörer daraufhin blöde kam, habe sie seine Familie wieder rausgeschickt. Auch berichtete Gudrun, dass man ihr schon Ausstellungsstücke gestohlen habe, nachdem sie einen Abkauf ablehnte. „Ich bin ä Museum und keen Flohmarkt!“. Sie erinnerte mich mit ihrer Ausdrucksweise an den kleenen Komiker Eberhard Cohrs. Natürlich gaben wir was in die Spendenbüchse, aber diese Frau ist nicht mit Geld und guten Worten zu bezahlen.