Schmiedefeld. Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald zeigt eine Sonderausstellung zu den Nationalen Naturlandschaften in Thüringen.

Seit 14. Februar zeigt das Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald eine Sonderausstellung zu den Nationalen Naturlandschaften in Thüringen. „Lass dich begeistern“ heißt die multimediale Präsentation, die die fünf Naturparks, zwei Biosphärenreservate und den Nationalpark in den Blick nimmt. Täglich von 9 bis 17 Uhr kann die Ausstellung im Haus am Hohen Stein, Brunnenstraße 1, in Schmiedefeld am Rennsteig besichtigt werden.